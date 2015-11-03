بالفيديو #ليلة_الأبطال – ناتشو ' البديل ' يضرب سان جيرمان بهدف كوميدي

مصائب قوم عند قوم فوائد هو الوصف الأنسب لما حدث مع لاعب ريال مدريد ناتشو والذي شارك كبديل لمارسيلو بسبب إصابته ليسجل هدفا.

ويستضيف ريال مدريد منافسه سان جيرمان في ملعب سانتياجو برنابيو في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

وفي الدقيقة 33 شارك ناتشو بدلا من مارسيلو عقب إصابة الظهير الأيسر البرازيلي.

وبعد ذلك بدقيقتين سدد توني كروس كرة اصطدمت بتياجو سيلفا ليخرج حارس سان جيرمان كيفن تراب بشكل خاطئ من مرماه ويستغل ناتشو الموقف ويسدد في المرمى الخالي بعد لمسه للكرة منذ مشاركته أربع مرات فقط.

ويعد ذلك هو أول هدف يسكن مرمى سان جيرمان خلال الموسم الجاري في دوري الأبطال، ليبقى ريال مدريد هو الفريق الوحيد في البطولة الذي لم يستقبل أي هدف حتى الآن.

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