انتهاء الأزمة.. السعودية تواجه فلسطين في الأردن

انتهت الأزمة الواقعة بشأن انسحاب المنتخب السعودي من مواجهة فلسطين في ملعب الأخير بعد اتصالات بين وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان والسلطة الفلسطينية.

وكان عدنان معيبد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي قد شرح لـ FilGoal.com موقف الأخضر من رفض خوض المباراة في ملعب فلسطين.

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وقال الإعلامي السعودي وليد الفراج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (Twitter): "اتصالات ولي ولي العهد مع السلطة الفلسطينية تنهي أزمة انسحاب الأخضر وتنقل المباراة للأردن".

وأضاف "بناء على التقرير الأمني".

وكان مقررا خوض المباراة في ملعب فلسطين يوم الخميس المقبل في إطار تصفيات قارة آسيا لكأس العالم 2018.