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مرتضى: مباريات الزمالك لن تذاع على أي قناة تتبع غرفة صناعة الإعلام

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مرتضى: مباريات الزمالك لن تذاع على أي قناة تتبع غرفة صناعة الإعلام مرتضى: مباريات الزمالك لن تذاع على أي قناة تتبع غرفة صناعة الإعلام

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على نيته في عدم السماح بإذاعة مباريات الفريق الأول لكرة القدم عبر قنوات تتبع غرفة صناعة الإعلام.

ويلعب الزمالك مع المقاولون العرب يوم الأربعاء في الجولة الرابعة للدوري المصري.

وقال منصور في مؤتمر جماهيري ضمن حملته كمرشح للانتخابات عن دائرة ميت غمر: "مباريات الزمالك لن تذاع على قنوات تتبع غرفة صناعة الإعلام".

وأضاف "نقيب الصحفيين ورط النقابة بقرار غير مسؤول ومجلس إدارة الزمالك قرر عدم قبول العضويات المستثناة للسادة الصحفيين".

وكانت نقابة الصحفيين قد أصدرت بيانا تتضامن فيه مع غرفة صناعة الإعلام بحظر نشر اسم مرتضى منصور أو متابعة أخباره.

وأشار إلى أن هناك ما وصفه بالطابور الخامس الذي يهدف لهدم الدولة.

وأكد "أتعرض لحملة ممنهجة من محمد الأمين لأنني وجهت رسالة للرئيس عبد الفتاح أنه يتحدث باسمه دون أن يكون هناك اتصالا بينهما".

وأتم "لم ولن أمنع من الظهور ولا يجرؤ أحدا على منعي من الظهور إعلاميا".

وتضم غرفة صناعة الإعلام قنوات Cbc ،Ontv، والحياة، والقاهرة والناس، ودريم، والمحور، وTEN، وصدى البلد، والنهار، ووكالات إعلان منها بروموميديا وفيوتشر وميديا لاين وأد لاين.

وتذاع مباريات الدوري على قنوات النيل للرياضة والحياة وTEN.

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