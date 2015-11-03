عبد الصادق يكشف عن.. الأهلي كان يتجه للاستغناء عن غالي ومتعب

كشف علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة السابق بالأهلي عن تدخله الشخصي لإقناع إدارة النادي باستمرار الثنائي عماد متعب وحسام غالي.

وقال عبد الصادق: "الكثيرون كانوا يلوموني بسبب متعب، وأثبت في المباراة الأخيرة أمام بتروجت صحة قراري باستمراره مع الفريق".

وأضاف عبر قناة صدى البلد: "متعب من أفضل اللاعبين بمركزه في تاريخ الكرة المصرية".

وواصل: "كان هناك اتجاه داخل النادي بالاستغناء عنه وحسام غالي، ولكن تصديت بقوة لهذه المحاولة، وتمسكت ببقائهما".

وأشار إلى أن اتهامه بالتفرقة بين اللاعبين الكبار والشباب غير صحيح، مستدلاً بواقعتين لحسين السيد وعماد متعب.

وأتم: "عاقبت حسين السيد لأنه أخطأ أثناء احتفاله بالهدف في بتروجت، أما متعب أكد لي أنه كان يرد على إساءات عديدة تعرض لها هو وزوجته".