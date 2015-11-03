أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عبد الصادق يكشف عن.. الأهلي كان يتجه للاستغناء عن غالي ومتعب

Google+ Print
عبد الصادق يكشف عن.. الأهلي كان يتجه للاستغناء عن غالي ومتعب عبد الصادق يكشف عن.. الأهلي كان يتجه للاستغناء عن غالي ومتعب

كشف علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة السابق بالأهلي عن تدخله الشخصي لإقناع إدارة النادي باستمرار الثنائي عماد متعب وحسام غالي.

وقال عبد الصادق: "الكثيرون كانوا يلوموني بسبب متعب، وأثبت في المباراة الأخيرة أمام بتروجت صحة قراري باستمراره مع الفريق".

وأضاف عبر قناة صدى البلد: "متعب من أفضل اللاعبين بمركزه في تاريخ الكرة المصرية".

وواصل: "كان هناك اتجاه داخل النادي بالاستغناء عنه وحسام غالي، ولكن تصديت بقوة لهذه المحاولة، وتمسكت ببقائهما".

وأشار إلى أن اتهامه بالتفرقة بين اللاعبين الكبار والشباب غير صحيح، مستدلاً بواقعتين لحسين السيد وعماد متعب.

وأتم: "عاقبت حسين السيد لأنه أخطأ أثناء احتفاله بالهدف في بتروجت، أما متعب أكد لي أنه كان يرد على إساءات عديدة تعرض لها هو وزوجته".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع