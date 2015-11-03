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الأردن والسعودية يبحثان التعاون العسكري وتطورات المنطقة

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الأردن والسعودية يبحثان التعاون العسكري وتطورات المنطقة الأردن والسعودية يبحثان التعاون العسكري وتطورات المنطقة

أرشيفية

استقبل مستشار العاهل الأردني للشئون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن في مكتبه بالقيادة العامة, اليوم الثلاثاء, وفدا عسكريا سعوديا برئاسة مدير عام حرس الحدود السعودي اللواء
> البحري عواد بن البلوي.

وأفاد بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية, بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء – الذي حضره الأمير فيصل بن الحسين ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد قوات حرس الحدود والملحق العسكري السعودي في عمان – أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين وآخر التطورات على الساحة الإقليمية.

بذكر أن تقود عملية عسكرية – أطلقت عليها اسم (عاصفة الحزم) – ضد مواقع الميليشيات الحوثية في اليمن دفاعا عن الشرعية الممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي, وفي مواجهة تقدم المتمردين الحوثيين بمشاركة عدد من الدول العربية.

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