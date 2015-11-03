اختطاف وزير التخطيط في حكومة طرابلس في ليبيا

أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي، اليوم الثلاثاء، اختطاف محمد القدار، وزير التخطيط في حكومة طرابلس غير المعترف بها دوليًا.

ذكرت لجنة الأمن والدفاع التابعة للمؤتمر الوطني العام في البيان لها نشرته اليوم، أن المجموعة المسلحة، التي شنت مساء أمس الاثنين هجومًا على مقر رئاسة الوزراء، قاموا باختطاف وزير التخطيط اليوم، مشيرة إلى أن المجموعة تابعة لوزارة الداخلية في حكومة طرابلس.

و قالت الجنة إنها تستنكر وبحزم حادثة الاعتداء المسلح على مقر رئاسة الحكومة من قبل المجموعة المسلحة التي كانت من المفترض أن تكون مسؤولة عن أمن العاصمة. كما طلبت من الجهات الأمنية تحمل كافة مسؤوليتها في الدفاع عن العاصمة وتأمينها.