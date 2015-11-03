أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

اختطاف وزير التخطيط في حكومة طرابلس في ليبيا

Google+ Print
اختطاف وزير التخطيط في حكومة طرابلس في ليبيا اختطاف وزير التخطيط في حكومة طرابلس في ليبيا

أرشيفية

أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي، اليوم الثلاثاء، اختطاف محمد القدار، وزير التخطيط في حكومة طرابلس غير المعترف بها دوليًا.

ذكرت لجنة الأمن والدفاع التابعة للمؤتمر الوطني العام في البيان لها نشرته اليوم، أن المجموعة المسلحة، التي شنت مساء أمس الاثنين هجومًا على مقر رئاسة الوزراء، قاموا باختطاف وزير التخطيط اليوم، مشيرة إلى أن المجموعة تابعة لوزارة الداخلية في حكومة طرابلس.

و قالت الجنة  إنها تستنكر وبحزم حادثة الاعتداء المسلح على مقر رئاسة من قبل المجموعة المسلحة التي كانت من المفترض أن تكون مسؤولة عن أمن العاصمة. كما طلبت من الجهات الأمنية تحمل كافة مسؤوليتها في الدفاع عن العاصمة وتأمينها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك