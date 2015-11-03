“الصليب الأحمر”:مايحدث فى سيناء لا علاقة له بالاتفاقيات الخاصة بالنزاعات المسلحة

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أهمية الدور الذى تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى المجال الإنسانى بما يضمن حماية وكرامة المواطنين وتقديم المساعدة لهم , وكذلك أهمية التعاون مع المنظمات الدولية المحايدة والمستقلة بما يساهم فى نشر وتعزيز حقوق الإنسان .

جاء ذلك خلال استقبال محمد فائق اليوم الثلاثاء وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة كاترين جوندر بمقر المجلس حيث تم استعراض مجمل نشاط المجلس خلال الفترة السابقة والجهود التى يقوم بها من أجل العمل على تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان , وترسيخ قيمها , ونشر الوعى بها.

وأوضحت أنه قد أستقر الرأى فى اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن ما يحدث فى سيناء عمليات أرهابية من جماعات متطرفة وخروج على القانون لا علاقة لها بالاتفاقيات الخاصة بالنزاعات المسلحة .

فيما أكدت جوندر على أهمية التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لما يمثلة من خبرة فى المجال حقوق الإنسان على المستوى المحلى والإقليمى والدولى. وقد اتفق الجانبان على إعداد بروتوكول تعاون بين الجانبين بما يتفق مع سياسات واستراتيجيات كل منهما .

يذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة مستقلة ومحايدة تضمن الحماية والمساعدة فى المجال الأنسانى ويقوم عمل اللجنة الدولية على أتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية ونظامها الأساسي.