هندي يصمم تمثالًا من الرمل تكريمًا لضحايا طائرة الركاب الروسية

صمم الفنان الهندي سودارسان باتنايك تمثالا من الرمل لطائرة الركاب المنكوبة،على شاطئ ولاية أوديشا الهندية.

ووفقا لموقع «روسيا اليوم»، أراد «سودارسان» تكريم ذكرى 224 شخصا لقوا مصرعهم في حادثة تحطم الطائرة الروسية بسيناء في 31 أكتوبر.

وأوضح الموقع أن الفنان الهندي صنع تمثالين لامرأة ميتة وطفل ميت على جانب منحوتة الطائرة المنكوبة، وأرفق «سودارسان» نصبه التذكاري بمخطوطة مكتوب عليها عبارة: «تكريما لأرواح الأبرياء».

وتحطمت طائرة «إيرباص »A321 في سيناء بعد نحو 23 دقيقة من إقلاعها، على متنها 217 راكبا بينهم 25 طفلا وأفراد طاقمها الـ9، وجميعهم من الجنسية الروسية ما عدا 4 أوكرانيين و1 من بيلاروس.