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«ديزني» تنعي وفاة عم دهب

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شخصية عم دهب الكارتونية

نعت صفحة ديزني بالعربي، الفنان المصري، مؤمن البرديسي الذي غيبه الموت يوم أمس الأثنين بعد صراع طويل مع المرض.

قدم مؤمن البرديسي عدد كبير من شخصيات ديزني بصوته، حيث كان أول ممثل عربي يجسد بصوته شخصية العم دهب في جميع الأفلام والمسلسلات التي ظهر بها، كما وشارك في دور البابون الحكيم رافيكي من فيلم “الأسد الملك” والكلب فك من فيلم “النبيلة والشارد” والبومة فال من فيلم “بامبي” والعديد من الأدوار المميزة الأخرى.

وعلى الرغم من أن مؤمن البرديسي قد رحل عن عالمنا بجسده إلا أن صوته سيظل حياً في قلوب العديد من الأجيال القادمة التي سوف تستمتع بما قدمه هذا الفنان القدير لعشاق أفلام ديزني العربية.

 

 

 

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