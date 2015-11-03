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الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي تغادر القاهرة

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الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي تغادر القاهرة الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي تغادر القاهرة

مطار القاهرة

غادرت مطار القاهرة الدولي الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي فيديريكا موجيريني والوفد المرافق بعد زيارة لمصر استغرقت يومين التقت خلالها الرئيس عبد الفتاح وسامح شكري وزير الخارجية والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي لبحث مجمل القضايا المتعلقة بالمنطقة خاصة ليبيا وسوريا بالإضافة إلى توقيع عدد من إتفاقيات التعاون مع الجانب المصري .

وأكدت موجيريني خلال لقائها مع الرئيس السيسي أن زيارتها تأتى فى إطار تعزيز علاقات الشراكة المصرية – الأوروبية، بالإضافة إلى تبادل الرؤى تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الثنائى والإقليمي واستعراض التطورات على الساحة الداخلية ، كما تناول اللقاء الأزمة الليبية وجهود لتحقيق الأستقرار بها .

وأعربت عن أملها أن الانتخابات البرلمانية تكلل بالنجاح وأن يكون لمصر برلمانها الذى يستأنف العلاقات مع البرلمان الأوروبي،كما أشادت بالخطاب الذى ألقاه الرئيس السيسى أثناء مشاركته فى منتدى حوار المنامة للأمن الإقليمي.

وأشارت موجيرينى إلى حرص الاتحاد الأوروبى على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، منوهة إلى أنها وقعت مع وزير التعاون الدولى اتفاقا بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمنحة تقدر ب 68 مليون يورو ..كما بحثت خلال لقائها مع وزير الخارجية تطورات عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وجهود مصر في إقرار السلام ،بالإضافة إلى الأزمة السورية مؤكدة على جمع كافة الأطراف للحوار.

 

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