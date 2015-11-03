صور| سكرتير عام مساعد محافظة أسوان يقود حملة للنظافة بحي أطلس‎

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة نظافة بمنطقة حي أطلس، قادها عبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبمشاركة مشروع النظافة التابع للوحدة المحلية وحي غرب بإشراف محمد حساني رئيس مدينة أسوان.

والذي أشار إلى أن تنفيذ الحملة يأتي ضمن خطة الحملات الجاري تنفيذها على مستوى الأحياء والميادين والشوارع بالمدينة حيث استهدفت حملة النظافة بأطلس رفع القمامة والمخلفات من الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية ووضع الحاويات وصناديق القمامة في أماكنها بالشكل المطلوب، مناشدًا الأهالي بضرورة الالتزام بوضع أي مخلفات أو قمامة داخل الصناديق المنتشرة بمختلف المناطق والأحياء، حتي لا يؤدي ذلك إلى تشويه المنظر العام بها.