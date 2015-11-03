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#ليلة_الأبطال – التشكيل – بوجبا وماركيزيو يقودان وسط يوفنتوس أمام جلادباخ

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#ليلة_الأبطال – التشكيل – بوجبا وماركيزيو يقودان وسط يوفنتوس أمام جلادباخ #ليلة_الأبطال – التشكيل – بوجبا وماركيزيو يقودان وسط يوفنتوس أمام جلادباخ

يقود بول بوجبا وكلاوديو ماركيزيو خط وسط يوفنتوس في المباراة التي تجعمه ببروسيا مونشنجلادباخ في رابع جولات دوري أبطال أوروبا.

ويحل يوفنتوس ضيفا على بروسيا مونشنجلادباخ لحساب المجموعة الرابعة.

ويحتل يوفنتوس صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط فيما يأتي أصحاب الأرض في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة فقط.

وجاءت تشكيلة يوفنتوس كالتالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون

في الدفاع: ستيفان ليشتستاينر- ليوناردو بونوتشي- جيورجيو كيلليني- باتريس إيفرا

في الوسط: ستيافنو ستورارو- كلاوديو ماركيزيو- بول بوجبا- هيرنانيز

في الهجوم: باولو ديبالا- ألفارو موراتا

أما تشكيل الفريق الألماني فقد جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: يان سومير

في الدفاع: هافارد نوردفيت- أندرياس كريستينسن- ألفارو سوتو- أوسكار ويندت

في الوسط: إبراهيما تراوري- محمود داوود- جرانيت تشاكا- فابيان جونسون- لارس ستيندل

في الهجوم: رافائيل

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