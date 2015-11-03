جامعة الأزهر: «عازمون عزماً صادقاً على افتتاح المدينة الجامعية هذا العام لتسكين الطلاب»

أعلنت جامعة الأزهر عزمها افتتاح المدينة الجامعية هذا العام لتسكين الطلاب وقال رئيس الجامعة الدكتور عبد الحي عزب في رسالة اليوم لطلاب جامعة الأزهر :”أبناءنا الطلاب الأعزاء طلاب جامعة الأزهر الشريف.. نحن حريصون كل الحرص على مصلحتكم ويهمنا في المقام الأول الحفاظ عليكم، ونحن عازمون عزماً صادقاً على افتتاح المدينة الجامعية لتسكين أبناءنا، لذا نرجوكم عدم الانخراط خلف صفوف المشككين والمحرضين وإن شاء الله سنعلن عن جدول التسكين في القريب العاجل خلال هذا الشهر.

واستطرد: اعلموا جميعاً أن سبب التأخير هو أننا ما زلنا نعمل من أجل تجهيز المباني الجديدة بالفرش، وإمداد المطبخ الجديد بالأدوات، وكذلك تركيب الأجهزة الإلكترونية على البوابات الجديدة التي أوشكنا الانتهاء منها.

واكد قائلا: أننا سوف ننتهي من تسكين بناتنا الطالبات تماماً خلال الأسابيع القليلة القادمة.. فنناشدكم جميعا التعاون مع جامعتكم العريقة من أجل الحرص على تحقيق رسالتها العلمية والتعليمية،