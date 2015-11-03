غدًا .. طعن البلتاجي وحجازي و أخرين في قضية «تعذيب ضابط برابعة’»

تنظر محكمة النقض،غدًا الطعن المقدم من القيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، ومحمد محمود زناتي، وعبدالعظيم محمد مدير المستشفى الميداني لرابعة العدوية، وذلك علي الأحكام الصادرة ضدهما بالسجن 20 عامًا و10 أعوام، لاتهامهم بتعذيب ضابط وأمين الشرطة في ميدان رابعة. أثناء اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

يذكر أن مذكرة نيابة النقض رايها استشاريًا وليس ملزمًا للمحكمة وجاء رايها بالرفض وتم تسليمه لهيئة المحكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، قد قضت في سبتمبر العام الماضي بمعاقبة كل من محمد البلتاجى وصفوت حجازي بالسجن المشدد 20 سنة، وبمعاقبة محمد محمود زناتي وعبدالعظيم محمد بالسجن 10 سنوات، لاتهامهم جميعًا بتعذيب ضابط وأمين الشرطة في ميدان رابعة.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة لقيامهم بالتحريض على العنف، واستعمال القوة والسلاح، وتعذيب مواطن واحتجازه قسريًا، إلى جانب انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل العمل بالدستور.