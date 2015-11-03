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سائق «أوردغان» بالأمس .. عضو بالبرلمان التركي اليوم (صور)

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سائق «أوردغان» بالأمس .. عضو بالبرلمان التركي اليوم (صور) سائق «أوردغان» بالأمس .. عضو بالبرلمان التركي اليوم (صور)

أوردغان وسائقه البرلماني

ضم البرلمان التركي الجديد عدة وجوه معروفة بقربها من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مثل سائقه الخاص أحمد حمدي شامل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية “انسا”، عن صحيفة “راديكال” التركية.
> ونقلت الوكالة أيضاً أن الكتلة التي تمثل الحزب الحاكم في تركيا بعد الانتخابات، تضم خاصة المقربين من رجب طيب أردوغان مثل سائقه الخاص “التاريخي” حسب وصف الصحيفة بما أنه ارتقى إلى هذا المنصب منذ عشرين سنة، مع فوز أردوغان برئاسة بلدية اسطنبول.
> يُذكر أن السائق النائب، حاول أكثر من مرة دخول مبنى التركي ممثلاً عن حزب رئيسه” العدالة والتنمية”، كان آخرها في الانتخابات العادية الأخيرة التي جرت في 7 يوني، قبل أن ينجح في مسعاه أخيراً في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد 1 نوفمبر.

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