إغلاق بوغازي الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية‎

صرح اللواء فتحي طه، القائم بأعمال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن قررت سلطات الميناء، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق بوغازي الإسكندرية، أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وزيادة سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج.

وأشار إلى أنه تقرر إغلاق البوغازين حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء، وسلامة الملاحة البحرية.

> وفى ذات السياق توقفت كافة أعمال الصيد بالميناء الشرقي بسبب ارتفاع الأمواج. يذكر أن الإسكندرية تتعرض لموجة من الطقس السيئ، يصاحبها زيادة فى سرعة الرياح وهطول للأمطار الرعدية الغزيرة.