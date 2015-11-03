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غدًا .. محاكمة بديع و78 إخوانيًا بأحداث‘‘العدوة ’’

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غدًا .. محاكمة بديع و78 إخوانيًا بأحداث‘‘العدوة ’’ غدًا .. محاكمة بديع و78 إخوانيًا بأحداث‘‘العدوة ’’

أرشيفية

تنظر محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار جمال عبد القادر،غدًا إعادة إجراءات محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و78 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث العدوة”، التي وقعت  في محافظة المنيا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة لأنهم قاموا بأعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، كما قاموا باقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة واقتحام الإدارة الزراعية والوحدة البيطرية والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

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