زوجة سرية للملك الراحل فهد بن عبد العزيز تكسب قضية نفقة بـ25 مليون استرليني

كسبت جنان حرب التى تقول إنها كانت زوجة سرية للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، دعوى قضائية أمام المحاكم البريطانية طالبت فيها بالحصول على نفقة من أحد أبناء الملك الراحل.

وقضت المحكمة لجنان حرب بحقها في عدة ملايين الجنيهات الاسترلينية.

وقالت حرب، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC، التى تبلغ من العمر 68 عاما، في السابق، إن أحد أبناء الملك فهد أخبرها بعد وفاة والده أنه ستتم “رعايتها لبقية حياتها”.

وقضت المحكمة بأحقية حرب في 15 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى قيمة منزلين في قلب العاصمة لندن.

وتقول حرب إنها تزوجت الملك الراحل سرا عام 1968 وقبل أن يتولى عرش المملكة العربية السعودية.