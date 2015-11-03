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حمودي يشارك في مران الزمالك كاملا

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حمودي يشارك في مران الزمالك كاملا حمودي يشارك في مران الزمالك كاملا

عاد أحمد حمودي جناح الزمالك للمشاركة في مران الفريق الأبيض بعد تعافيه من الإصابة وأصبح جاهزا لخوض المباريات استعدادا للقاء المقاولون العرب بالجولة الرابعة بالدوري المصري.

وكان حمودي قد غاب عن الجولات الثلاثة الأولى للزمالك في الدوري المصري بسبب الإصابة.

وذكر مراسل FilGoal.com أن حمودي خاض مران الزمالك كاملا وتتوقف فرص دخوله القائمة من عدمها بناء على وجهة النظر الفنية.

ولم يشارك حمودي مع الزمالك إلا في خمس مباريات سجل فيها هدفين.

وكان اللاعب قد حصل على وعدا من مجلس إدارة الزمالك بالحصول على مستحقاته في الفترة المقبلة.

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