صورة - فيريرا للاعبي كرة اليد في الزمالك: أتمنى أن أدرب لاعبين مثلكم

حرص جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك على تهنئة لاعبي النادي الأبيض لكرة اليد بالتتويج ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال.

وحصد الزمالك بطولة إفريقيا في المغرب بعد فوزه على فرق كبيرة مثل الأهلي والترجي قبل سحق الإفريقي في النهائي.

وزار فيريرا ولاعبي الزمالك لكرة القدم فريق كرة اليد عقب المران يوم الثلاثاء.

وقال حمادة الروبي مدرب مساعد الزمالك لـFilGoal.com: "قام فيريرا بزيارتنا مع إسماعيل يوسف مدير الكرة وباقي اللاعبين وقاموا بتهنئتنا".

وأضاف "فيريرا أبدى سعادة بروح الفريق القتالية، وقال لنا ما شاهدته من روح في الملعب شيء عظيم.. أتمنى أن أدرب لاعبين مثلكم يتمتعون بهذه الروح الرائعة وأتمنى أن تكون هذه الروح في فريقي".

ووجه الروبي شكره لفريق الزمالك لكرة السلة الذي أقام حفلا لتهنئة لاعبي كرة اليد.

وأتم "ما نلمسه من روح في النادي أمر جديد ومُشجع لنا للاستمرار على ما بدأناه".