انتهت بالفيديو - إيطاليا 4-3 اليابان .. الأتزوري ينتزع فوزا مثيرا

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الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 21 لهوندا بعد عرقلة من بوفون لمهاجم اليابان.

وجاء الهدف الثاني من خطأ دفاعي لإيطاليا تصل الكرة لكاجاوا داخل منطقة الجزاء وظهره للمرمى يسدد بيساره وبوفون دون حراك.

في الدقيقة 40 ينقض دي روسي على ركنية بيرلو بالرأس ويسجل الأول لإيطاليا.

في الشوط الثاني يدرك الأتزوري الهدفين الثاني والثالث عن طريق أخطاء دفاعية يابانية، الأول جاء عن طريق أوتشيدي بالخطأ في مرماه، والثاني عن طريق بالوتيلي من ركلة جزاء نتيجة لمسة يد مدافع اليابان.

وينجح أوكازاكي في اقتناص الهدف الثالث برأسية رائعة بعد ركلة حرة نفذها إيندو وانقض عليها بالرأس.

إيطاليا كانت قد فازت في المباراة الأولى على المكسيك بهدفين لهدف، وسقطت اليابان بثلاثية أمام البرازيل.

فوز الأتزوري يصعد بالبرازيل وإيطاليا رسميا إلى المربع الذهبي، دون انتظار مباريات الجولة الثالثة.

شاهد هدف اليابان الأول

شاهد هدف اليابان الثاني

شاهد هدف إيطاليا الأول

هدف إيطاليا الثاني

هدف إيطاليا الثالث

هدف اليابان الثالث