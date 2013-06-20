أخبار عاجلة

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

انتهت بالفيديو - إيطاليا 4-3 اليابان .. الأتزوري ينتزع فوزا مثيرا

Google+ Print
انتهت بالفيديو - إيطاليا 4-3 اليابان .. الأتزوري ينتزع فوزا مثيرا انتهت بالفيديو - إيطاليا 4-3 اليابان .. الأتزوري ينتزع فوزا مثيرا

أضغط هنا لمشاهدة تشكيل المنتخبين ومتابعة حية لنتيجة اللقاء والأهداف لحظة بلحظة.

الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 21 لهوندا بعد عرقلة من بوفون لمهاجم اليابان.

وجاء الهدف الثاني من خطأ دفاعي لإيطاليا تصل الكرة لكاجاوا داخل منطقة الجزاء وظهره للمرمى يسدد بيساره وبوفون دون حراك.

في الدقيقة 40 ينقض دي روسي على ركنية بيرلو بالرأس ويسجل الأول لإيطاليا.

في الشوط الثاني يدرك الأتزوري الهدفين الثاني والثالث عن طريق أخطاء دفاعية يابانية، الأول جاء عن طريق أوتشيدي بالخطأ في مرماه، والثاني عن طريق بالوتيلي من ركلة جزاء نتيجة لمسة يد مدافع اليابان.

وينجح أوكازاكي في اقتناص الهدف الثالث برأسية رائعة بعد ركلة حرة نفذها إيندو وانقض عليها بالرأس.

إيطاليا كانت قد فازت في المباراة الأولى على المكسيك بهدفين لهدف، وسقطت اليابان بثلاثية أمام البرازيل.

فوز الأتزوري يصعد بالبرازيل وإيطاليا رسميا إلى المربع الذهبي، دون انتظار مباريات الجولة الثالثة.

شاهد هدف اليابان الأول

شاهد هدف اليابان الثاني

شاهد هدف إيطاليا الأول

هدف إيطاليا الثاني

هدف إيطاليا الثالث

هدف اليابان الثالث

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر