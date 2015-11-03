ليلة_الأبطال - مؤتمر جارسيا: روما ليس أمامه إلا اختيار واحد أمام ليفركوزن

يؤمن رودي جارسيا المدير الفني لروما أن فريقه ليس أمامه إلا اختيار واحد وذلك حينما يستضيف باير ليفركوزن يوم الأربعاء في ملعب الأوليمبيكو.

ويلاقي روما منافسه باير ليفركوزن في رابع جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الخامسة.

ويحتل روما المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطتين مقابل أربع نقاط لمنافسه الذي يأتي وصيف المجموعة.

وكان الفريقان قد التقيا قبل أسبوعين في ملعب باي أرينا وتعادلا في مباراة مثيرة إيجابيا بأربعة أهداف لكل فريق.

وعقد المدير الفني لفريق العاصمة الإيطالية مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء تحدث فيه عن مباراة يوم الأربعاء.

وتحدث جارسيا في بادئ الأمر قائلا:"ليفركوزن لديه قوة في الهجوم وبعض نقاط الضعف في الدفاع".

وتابع"كان يجب علينا أن نلعب بشكل أفضل في المباراة الماضية أمامهم من الناحية الدفاعية ولكن غدا لا يوجد اختيار آخر".

وأكمل"يجب علينا أن نحقق الفوز ذلك الأمر يجب أن نتمتع بتلك العقلية في المباراة أن نقوم بكل شيء لتأمين نقاط المباراة الثلاث".

وأضاف"دوري الأبطال عبارة عن موسم مصغر كل مباراة أهم من الماضية، وكما قلت يجب علينا أن نحقق الفوز غدا وأن نتقدم خطوة في سباق التأهل لدور الـ16".

وأتم"حتى الآن لم يتأهل أي فريق ولم يخرج أيضا، يجب أن نحقق الفوز على ليفركوزن".