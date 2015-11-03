ليلة_الأبطال – مؤتمر سيميوني يفسر – سبب التعادل.. ويرد على ضعف الهجوم

(إفي): قال المدير الفني لأتليتكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني عقب التعادل سلبيا مع أستانا الكازاخي في دوري الأبطال الاوروبي إن عدم هز الشباك في هذه المباراة لا يهمه، لأن فريقه دائما ما يضم هدافين.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي اليوم عقب التعادل:"نعمل لكي تتاح للمهاجمين فرص أكبر للاقتراب من المرمى، دائما ما كان لدينا لاعبون قادرون على التهديف مثل فالكاو وكوستا وفيا وماندوزكيتش وهذا العام لن يكون استثناء".

وأشار سيميوني إلى أنه ليس لديه أي "لوم" للفريق عقب تعادل اليوم السلبي لأن الفريق"قدم كل ما لديه ولعب بروح وكان جيدا على الصعيد الدفاعي".

وتابع المدير الفني"المباراة كانت شيقة، وهو أمر كنا ننتظره، المواجهة كانت قاسية وصعبة أمام فريق تدرب جيدا ويلعب بقوة على أرضه".

وأضاف سيميوني"سبق وقلت أن هذه المباراة ستكون مختلفة عن الذهاب، شاهدت مبارايات أستانا على أرضهم ولم أندهش مطلقا، كنا على قدر المسئولية وخلقنا ثلاث أو أربع فرص للتهديف فيما لم يتمكن الخصم من تهديدنا".

وأشاد المدرب بقدرة أستانا على إيقاف فريقه، وأيضا المباراة "الجيدة للغاية" التي قدمها ساؤول نييجيز وكوكي ريسوركسيون.