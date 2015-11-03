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#ليلة_الأبطال – التشكيل – فان جال يجري تبديلين مفاجئين

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#ليلة_الأبطال – التشكيل – فان جال يجري تبديلين مفاجئين #ليلة_الأبطال – التشكيل – فان جال يجري تبديلين مفاجئين

قرر لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد الدفع بآشلي يونج في مركز الظهير الأيمن أمام سسكا موسكو فيما أبقى على اللاعب الأساسي في ذلك المكان ماتيو دارميان على مقاعد البدلاء.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره سسكا موسكو في أولد ترافورد لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا في المجموعة الثانية.

وبالإضافة لقيام فان جال بدفع آشلي يونج كظهير أيمن قرر مشاركة اللاعب الشاب خيسي لينجارد في التشكيل الأساسي.

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: آشلي يونج- كريس سمالينج- دالي بليند- ماركوس روخو

في الوسط: باستيان شفاينشتايجر- مايكل كاريك- خيسي لينجارد- خوان ماتا

في الهجوم: واين روني- أنتوني مارسيال

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