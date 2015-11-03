مصادر: خديجة الجمال ليست على قوائم الممنوعين من السفر تنفيذا لحكم قضائى

كشف مصدر أن خديجة الجمال زوجة جمال مبارك وابنتها "فريدة" ليستا على قوائم الممنوعين من السفر، خاصة وأن خديجة الجمال سافرت هذا العام إلى العاصمة البريطانية لندن، ووضعت مولودها الجديد، بعد حصولها على حكم قضائى سابق من مجلس الدولة، برفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر.

وأشار المصدر فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إلى أن قرار الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بتأجيل الدعاوى المقامة من فريد الديب محامى عائلة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والتى يطالب فيها برفع اسم خديجة الجمال زوجة قوائم الممنوعين من السفر وابنته، لجلسة 22 ديسمبر المقبل، صحيح.

ورجح المصدر أن تتنازل خديجة الجمال عن هذه الدعوى التى رفعتها منذ 3 سنوات، أمام مجلس الدولة، والتى صدر قرار بتأجيلها اليوم، كونها حاصلة على حكم سابق برفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر من نفس المحكمة فى دعوى أخرى.

- تأجيل دعاوى رفع اسم خديجة الجمال من قوائم الممنوعين من السفر لـ22 ديسمبر

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