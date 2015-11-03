أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أمين عام "النواب": انتهاء إجراءات استخراج كارنيهات العضوية لـ147 عضوا

Google+ Print
أمين عام "النواب": انتهاء إجراءات استخراج كارنيهات العضوية لـ147 عضوا أمين عام "النواب": انتهاء إجراءات استخراج كارنيهات العضوية لـ147 عضوا
أعلن خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب، انتهاء لجنة استقبال الأعضاء الجدد بالبرلمان خلال اليوم الأول من أعمالها، من إجراءات استخراج كارنيهات العضوية لـ147 نائبا من إجمالى 273 مرشحا فازوا فى المرحلة الأولى من الانتخابات، والتى عقدت فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

ووصل عدد من النواب الفائزين فى المرحلة ولكنهم أرجأوا اجراءات استخراج كارنيه العضوية الى الغد، ومن بينهم مصطفى بكرى والذى أكد لـ"اليوم السابع" أنه سيتخرج الكارنيه غدا مع نواب الصعيد عن قائمة "فى حب ".

وكانت اللجنة قد فتحت أبوابها فى العاشرة من صباح اليوم حتى الخامسة مساءً أمام الأعضاء الجدد الذين توافدوا على مقر المجلس لاستخراج كارنيه العضوية، وملء استمارة البيانات.

وتضمنت إجراءات تسجيل الأعضاء الجدد استفسارا عن رغبة النائب فى الانضمام لأى من لجان المجلس، قبل أن يصطحب موظفو الأمانة العامة لمجلس النواب الأعضاء الجدد فى جولة داخل أروقة البرلمان للتعرف على أماكن اللجان النوعية والأمانات والقاعات.

وسلّمت الأمانة العامة لمجلس النواب كل عضو حقيبة تضم اللائحة والدستور وقوانين الانتخابات، فضلا عن أسطوانة مدمجة تحتوى على فيلم تسجيلى مدته 20 دقيقة تم إعداده بالتعاون مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون لشرح الدور الذى تقدمه قطاعات المجلس لدعم العضو، حتى يكون النائب على دراية كافية بالقطاعات المساندة له فى حال احتياجه لبحث أو دعم فنى أو فى حالة السفر وإنهاء الإجراءات.

كما زودت الأمانة العامة لمجلس النواب كل عضو جهاز "آى باد"، وأعدت له بريدا إلكترونيا لتسهيل التواصل الداخلى بين الأعضاء والأمانة، بحيث يتم تزويد العضو إليكترونيا بمواعيد اللجان والجلسات ومشروعات القوانين وكافة الأمور التنظيمية.

وتستمر لجنة استقبال الأعضاء الجدد فى مجلس النواب فى إنهاء إجراءات النواب الفائزين، وتسليمهم كارنيهات العضوية بالمجلس حتى انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

- مفاجأة..صحيفة روسية تنشر صورة لشرخ بذيل الطائرة المنكوبة قبل الحادث بـ6أشهر

- بعد استخراج "كارنيه البرلمان".. نائب النور: الاصطفاف الوطنى شعارنا تحت القبة.. عماد جاد: سندعم عدلى منصور لرئاسة الدورة الحالية حال تعيينه.. وأحمد مرتضى منصور: اختيار رئيس المجلس "سابق لأوانه"
>

- بالصور.. "الكارنيه ونص القسم والدبوس".. أبرز محتويات حقيبة النواب الجدد
>

- انتفاضة سلفية ضد "ياسر برهامى" بعد تصريحاته باستعداده للتعاون مع "ساويرس".. مدحت عمار: كان وحش من أسبوع دلوقتى عليه سكر؟.. وقيادى سلفى يطالب برهامى بالثبات على موقف محدد.. وأسامة القوصى: "النور" يتلون
>

- فى حلقة نقاشية بمركز معلومات مجلس الوزراء لتقييم المرحلة الأولى للانتخابات.. رفعت قمصان: الخطوة جاءت لتلاقى السلبيات ومتفائل بعد تراجع الأحزاب الدينية.. و"العليا للانتخابات": إحالة 92 مخالفة للنيابة
>

- سما المصرى تطعن على نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»