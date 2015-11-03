أمين عام "النواب": انتهاء إجراءات استخراج كارنيهات العضوية لـ147 عضوا

أعلن خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب، انتهاء لجنة استقبال الأعضاء الجدد بالبرلمان خلال اليوم الأول من أعمالها، من إجراءات استخراج كارنيهات العضوية لـ147 نائبا من إجمالى 273 مرشحا فازوا فى المرحلة الأولى من الانتخابات، والتى عقدت فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

ووصل عدد من النواب الفائزين فى المرحلة ولكنهم أرجأوا اجراءات استخراج كارنيه العضوية الى الغد، ومن بينهم مصطفى بكرى والذى أكد لـ"اليوم السابع" أنه سيتخرج الكارنيه غدا مع نواب الصعيد عن قائمة "فى حب مصر".

وكانت اللجنة قد فتحت أبوابها فى العاشرة من صباح اليوم حتى الخامسة مساءً أمام الأعضاء الجدد الذين توافدوا على مقر المجلس لاستخراج كارنيه العضوية، وملء استمارة البيانات.

وتضمنت إجراءات تسجيل الأعضاء الجدد استفسارا عن رغبة النائب فى الانضمام لأى من لجان المجلس، قبل أن يصطحب موظفو الأمانة العامة لمجلس النواب الأعضاء الجدد فى جولة داخل أروقة البرلمان للتعرف على أماكن اللجان النوعية والأمانات والقاعات.

وسلّمت الأمانة العامة لمجلس النواب كل عضو حقيبة تضم اللائحة والدستور وقوانين الانتخابات، فضلا عن أسطوانة مدمجة تحتوى على فيلم تسجيلى مدته 20 دقيقة تم إعداده بالتعاون مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون لشرح الدور الذى تقدمه قطاعات المجلس لدعم العضو، حتى يكون النائب على دراية كافية بالقطاعات المساندة له فى حال احتياجه لبحث أو دعم فنى أو فى حالة السفر وإنهاء الإجراءات.

كما زودت الأمانة العامة لمجلس النواب كل عضو جهاز "آى باد"، وأعدت له بريدا إلكترونيا لتسهيل التواصل الداخلى بين الأعضاء والأمانة، بحيث يتم تزويد العضو إليكترونيا بمواعيد اللجان والجلسات ومشروعات القوانين وكافة الأمور التنظيمية.

وتستمر لجنة استقبال الأعضاء الجدد فى مجلس النواب فى إنهاء إجراءات النواب الفائزين، وتسليمهم كارنيهات العضوية بالمجلس حتى انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

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