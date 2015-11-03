النائب العام يبحث مع رئيس مكتب التحقيقات الروسى تطورات حادث الطائرة

التقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بمكتبه بدار القضاء العالى فى وسط القاهرة اليوم الثلاثاء، سفير دولة روسيا بالقاهرة ووفد دبوماسى من السفارة الروسية.

وحضر السفير الروسى سيرجى كيربتشينكو ووفد السفارة الروسية بصحبة مترجمين، إلى دار القضاء العالى، واستقبلهم النائب العام ومساعديه وأعضاء بالمكتب الفنى، ومكتب التعاون الدولى للنيابة.

كما التقى النائب العام برئيس مكتب التحقيقات الفدرالى الروسى، الكسندر باستريكين، الذى كان قد وصل إلى القاهرة فى وقت سابق؛ حيث بحث الجانبان تطورات سير التحقيقات فى تحطم الطائرة الروسية المنكوبة.

وقال مصدر قضائى مسئول إن الجانبين اتفقا على تنظيم إجراء التحقيق فى هذا الحادث، وأن الطرفين ناقشا جميع المسائل المتعلقة بتنظيم التحقيق فى الحادث، وتوصلا إلى اتفاقات مبدئية بشأنه.

وسادت حالة من الاستنفار الأمنى فى منطقة وسط القاهرة أثناء الزيارة التى استغرقت نصف ساعة، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا على الأبواب الرئيسية للمبنى، وفى محيطه من اتجاه شارعى رمسيس و26 يوليو.

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