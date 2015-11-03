بالصور.. ثعبان بمقر تدريب أعضاء التدريس المبعوثين للخارج بـ"إعداد القادة"

فوجئ أعضاء هيئة التدريس من المبعوثين للخارج، بثعبان داخل مقر إقامتهم بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالى، حيث يتم تدريبهم على العمل المنوطين به ودورهم، واشتكى أعضاء التدريس والهيئة المعاونة من الإهمال وسوء مستوى الإقامة والنظافة وانتشار الكلاب بالمعهد.

وتنتهى غدا أيام الدورة التدريبية المخصصة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من المسافرين للخارج، وذلك وسط استياء شديد من كل المشاركين فيها، وذلك لاعتذار وزير التعليم العالى عن لقائهم، كما تم فى الدورة التدريبية الأولى لأعضاء التدريس الذين سبقوهم فى هذه الدورة التدريبية.

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واستنكر أعضاء التدريس قيام موظفى معهد إعداد القادة بالتدريس لأعضاء هيئة التدريس وتعريفهم بواجباتهم فى البعثات الخارجية، حيث إنه من المفترض أن يقوم مدربين متخصصين فى إعداد القادة بهذه المهمة وعلى رأسهم رئيس قطاع البعثات الدكتور حسام الملاح، الذى جلس معهم لمدة نصف ساعة وتركهم لارتباطاته الأخرى، حسب تعبير عدد من أعضاء التدريس المشاركين فى الدورة التدريبية.

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وأشار أعضاء التدريس، إلى أنهم تلقوا محاضرتين فقط متخصصتين من الدكتور محمد حمزة طوال فترتى التدريب لهم، وكذلك محاضرة لأحد أعضاء الأكاديمية العسكرية، والباقى عبارة عن تدريب لا معنى له من موظفى المعهد غير المتخصصين.



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