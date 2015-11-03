بالفيديو..روسى ينقذ ابنه مضيف الطيران من الموت بالطائرة المنكوبة بسبب حلم

فى قصة مثيرة للغاية، أنقذ فيها أب ابنه من الموت فى تحطم الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء قبل أسبوع من الكارثة، حيث أصر الأب على استقالة ابنه من الشركة الروسية بسبب رؤيته فى المنام.

وقال أوليج يرماكوف، مضيف طيران كان يعمل فى شركة "كوجاليم أفيا"، إنه كان من المفترض أن يطير إلى مصر يوم السبت الذى حدثت فيه الكارثة، إلا أنه استقال قبل أسبوع من وقوعها بسبب إصرار والده.



>وأضاف يرماكوف فى برنامج "نقول ونعرض" على قناة "إن تى فى" الروسية: "كنت أعرف كل أعضاء الطاقم، وكنت أعرف الطائرة وقد طرت على متنها مرات عديدة، وبحسب خطة الطيران كان يتوجب على أن أسافر يوم 31 أكتوبر إلى مصر، ولكننى قبل أسبوع واحد بالضبط من الرحلة قدمت استقالتى، لأسباب شخصية، لأن والدى أصر على استقالتى، فقد رأى فى منامه الكارثة ورآنى على متن الطائرة، فقال لى أن استقيل وأصر على ذلك، وبعد ذلك استقلت".

وأضاف: "لقد كنت أعرف الطيارين، كان لديهم خبرة ممتازة، وأنا من دون أى شك وخوف كنت سأضع حياتى بين أيديهم مرة أخرى، مؤكداً أنه لا يخاف من الطيران، بل هناك رغبة شديدة فى الطيران، ولكن هذه المرة كطيار، وقد عمل يرماكوف فى هذه الشركة لمدة سنتين ونصف.

انتهت حياة المضيفة الروسية ايرينا أولارو قبل أن تتزوج فتى أحلامها، وهو صديقها الذى يعمل فى نفس الشركة الروسية "كوجالى مافيا"، التى تحطمت طائرتها إيرباص 321 فى سيناء وعلى متنها 224 شخصا من بينهم 25 طفلا و7 أفراد من طاقم الطائرة.

وأوضحت وكالة نوفستى الروسية للأنباء، أن الفتاة تبلغ من العمر 22 عاماً، وكانت تعمل فى صالون للمجوهرات قبل عملها كمضيفة للطيران، ودفنت الفتاة بعد موتها فى مسقط رأسها غورنو التايسك.

يذكر أن الطائرة الروسية المنكوبة من طراز "إيرباص — 321" التابعة لشركة "كوجاليم آفيا" تحطمت فى سيناء، السبت، أثناء رحلتها من شرم الشيخ إلى مدينة سانت بطرسبورج الروسية، وكان على متنها 217 راكبًا و7 من أفراد الطاقم ولقى الجميع مصرعهم.

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