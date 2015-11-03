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هاشتاج "سيدة سعودية تقطع عضو زوجها" يتصدر تويتر بـ 25 ألف تغريدة

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هاشتاج "سيدة سعودية تقطع عضو زوجها" يتصدر تويتر بـ 25 ألف تغريدة هاشتاج "سيدة سعودية تقطع عضو زوجها" يتصدر تويتر بـ 25 ألف تغريدة
تصدر هاشتاج "سعودية تقطع عضو زوجها" قوائم الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، لسيدة قطعت العضو الذكرى لزوجها أثنا نومه بعد اعتزامه الزواج بأخرى.

وحصد الهاشتاج أكثر من 25 ألف تغريدة خلال ساعات قليلة، وشارك فيه العديد من المغردين بالوطن العربى وبنسبة أكبر الناشطات اللاتى تضامن مع السيدة.

وبحسب الرواية المنتشرة بمواقع التواصل ونقلاً عن بعض المواقع العربية، فإن السيدة قطعت العضو الذكرى لزوجها أثناء نومه، وتم على الفور نقله إلى أحد المستشفيات لإنقاذه.

وجاءت تغريدات الناشطات مليئة بالسخرية من الفعل الذى أقدمت عليه السيدة بزوجها، وشهد الهاشتاج مشاركة كبيرة من السيدات اللاتى وجهن لوما للزوج لنيته الزواج من أخرى.

وكتبت إحدى الناشطات: "تذكرت أغنية يوم تقول هتعمل إيه لو نمت يوم وصحيت بصيت ولقيت أقرب ما ليك فى الدنيا مش حواليك"، بينما كتبت أخرى "يستاهل وهذا أقل شىء ممكن تسويه له، خلى زوجته التانية تنفعه".

فيما جاءت تعليقات النشطاء ساخرة: " ليه كدا ياما دا الضنى غالى ياما"، بينما حذر آخر عن طريق نشر مقطع لمسرحية مدرسة المشاغبين قائلاً: " كل واحد يخلى باله من لاغاليغو".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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