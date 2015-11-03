اتهام «مدرس» بنشر «المذهب الشيعي» بمدرسة بمطاي في المنيا‎

تلقت الإدارة التعليمية بمركز مطاي بالمنيا، مذكرة من إدارة مدرسة الوحدة رقم 1 للتعليم الابتدائى بقرية بردنوها، تفيد بورود شكاوي ضد مدرس يدعى “رضا م ر”، بأنه يعتنق أفكار الشيعة، ويقوم بترويجها بين التلاميذ، وتم تشكيل لجنة لفحص المذكرة.

وقال أولياء الأمور في شكواهم لإدارة المدرسة أنه من منطلق حرص الدولة على عدم نشر أي فكر متطرف ووسطية الإسلام والإعتدال فإننا نتقدم لكم بهذه المذكرة نحن أولياء أمور تلاميذ الصف الثالث الابتدائي بمدرسة الوحدة رقم 1.

فيما قرر مدير الإدارة عمر جمال، إرسال لجنة من الإدارة برئاسته لمعرفة حقيقة قيام المدرس المشكو في حقه بنشر الفكر الشيعي من عدمه.

وقال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه لم يتلقي شكاوي في هذا الشأن، ورغم ذلك يتواصل بشكل مباشر مع الإدارة التعليمية لمعرفة حقيقة الواقعة، مشيرًا أنه سوف يعرض الحقائق كاملة في حال ثبوت الموضوع من عدمه.

ومن ناحية أخرى يعقد مجلس أمناء المدرسة، غدًا اجتماعًا بحضور أولياء الأمور لمناقشة الشكوى، التي تضمنت قيام المدرس بنشر الفكر الشيعي، وعدم إهتمامه بأداء واجباته التعليمية نحو التلاميذ والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.