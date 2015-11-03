أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

غدًا .. نظر طعن البلتاجي وصفوت والخضيري وياسين في قضية «تعذيب محامي بالتحرير»

Google+ Print
غدًا .. نظر طعن البلتاجي وصفوت والخضيري وياسين في قضية «تعذيب محامي بالتحرير» غدًا .. نظر طعن البلتاجي وصفوت والخضيري وياسين في قضية «تعذيب محامي بالتحرير»

أرشيفية

تنظر محكمة النقض،غدًا الطعن المقدم من القيادات الإخوانية محمد البلتاجي وصفوت حجازي وحازم فاروق والإعلامي أحمد منصور والمستشار محمود الخضيري والوزير السابق أسامة ياسين وعمرو زكي ومحسن راضي وأخرين في قضية تعذيب محامي بميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير، وذلك على الأحكام الصادرة عليهم من محكمة الجنايات في 11 أكتوبر العام الماضي، والتي تتراوح ما بين السجن 15 عامًا وحتى 3 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن 15 عامًا على كل من محمد البلتاجي وصفوت حجازي وحازم فاروق والإعلامى قناة الجزيرة أحمد منصور، والسجن 3 سنوات للمستشار محمود الخضيري، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق وعمرو زكي ومحسن راضي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية على خلفية بلاغًا من المحامي أسامة كمال، في عام 2011، قال فيه إنه “كان فى ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011، للمشاركة فى المظاهرات السلمية التي صاحبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وأدعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الإطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين وأشاعوا فى الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة”.

وأضاف مقدم البلاغ أن المتهمين تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا