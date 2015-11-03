ورشة تدريبية على الأرابيسك لـ15 شابًا وفتاة بمركز الداخلة بالوادي الجديد‎

صرح صلاح حسان، مدير فرع الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، أن الفرح اختتم ورشة تدريبية عن فنون الأرابيسك لتدريب 15 شابًا وفتاة بمقر بيت ثقافة قرية الجديدة بمركز الداخلة.

> وقال أن الورشة التدريبية استهدفت تدريب المشاركين فيها، وهو 15 شاب وفتاة على فنون الأرابيسك، واستغلال جريد النخيل في هذه الصناعة، كفرصة عمل بسيطة، تحقق عائد اقتصادي لصاحب هذه الحرفة اليدوية، وكيفية استغلال خامات البيئة في صناعات اقتصادية.

وأضاف أن الورشة اختتمت فعالياتها من خلال عقد ندوة تثقفية للمشاركين في الورشة عن فنون الأرابيسك، وكيفية تسويقه، وأهم الصناعات اليدوية التي تعبر عن تراث الواحات، مع تنظيم معرض لأهم منتجات هذه الورشة.