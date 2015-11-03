رئيس حزب مستقبل وطن: نحن الحصان الأسود فى الحياة السياسية

أكد محمد مصطفى بدران رئيس حزب مستقبل وطن أن الحزب هو الحصان الأسود في الحياة السياسية والحزب الشبابي الوحيد وأصبح حزب الشباب الذين خرجوا في 30 يونيه، بعد أن بدأت حملة أعقبها حزب التف حولها عشرات الآلاف من الشباب ليكون أول حزب للشباب في تاريخ مصر

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر دعم عامر الشوربجي مرشح الحزب بدائرة السنطة في المؤتمر الذي أقيم بقرية بلاي بحضور سامح حبيب مرشح الحزب بقائمة في حب مصر والمئات من أبناء مركز السنطة.

وأضاف بدران، أن الحزب يقدم نموذج للشعب المصري وقدم مجموعة متكاملة من الرجال ذوي الخبرة في الحياة السياسية دفع بهم لخوض الانتخابات البرلمانية من أصحاب المبادئ والقيم والمصلحة الوطنية بعيدا عن الأهواء الشخصية والمصالح الخاصة ودفعنا بعدد كبير من هذه القيادات حتى يكونوا نموذجا للشباب وتقديم خبراتهم العملية خلال الفترة القادمة.

وأشار رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن الحزب يشعر بمعاناة الفلاح وارتفاع أسعار الأسمدة وعدم قدرته على تسويق المحاصيل الزراعية، وهناك أيضا مشاكل في البنية التحتية والصرف الصحي والطرق ومياه الشرب والكهرباء إلى جانب الفساد الموجود في المصالح الحكومية ووجود 13% نسبة البطالة بين الشباب، وهو ما دفعنا لخوض هذه الانتخابات للعمل على حل هذه المشاكل وتخفيف معاناة المواطنين.