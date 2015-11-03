بدء المؤتمر الأول لقائمة فى حب مصر بالشرقية

بدأ منذ قليل، المؤتمر الأول لقائمة فى حب مصر عن منطقة شرق الدلتا، وهى القائمة الفائزة بالتزكية، أولى مؤتمراتها الانتخابية، فى الشرقية والذى نظمتة قبيلة الدواغر فى منشأة أبو عمر بمركز الحسينية.

وحضر المؤتمر المرشحون من المحافظات التى تضمهم القائمة وهى الشرقية، والاسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، وشمال وجنوب سيناء"، ومن بين الحاضرين المرشحين فايقة فهيم، وزينب سالم، ووجيه أباظة، وعمر مصيلحى، ومحمد على يوسف، ومجدى مرشد، وايفلين متا، وآمال زرق الله، ومحمد زكى السويدى، ومحمد الزينى، ونانسى نصير، وسامى هاشم، وسارة صالح.

وأكد المرشحون أهمية البرلمان القادم والمسئولية التى تقع عليه تجاه البلاد، مطالبين المواطنين بضرورة استكمال مسيرة البناء والتنمية بالخروج يوم الاقتراع واختيار المرشح الذى يمثلهم.



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