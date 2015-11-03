أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بدء المؤتمر الأول لقائمة فى حب مصر بالشرقية

Google+ Print
بدء المؤتمر الأول لقائمة فى حب مصر بالشرقية بدء المؤتمر الأول لقائمة فى حب مصر بالشرقية
بدأ منذ قليل، المؤتمر الأول لقائمة فى حب عن منطقة شرق الدلتا، وهى القائمة الفائزة بالتزكية، أولى مؤتمراتها الانتخابية، فى الشرقية والذى نظمتة قبيلة الدواغر فى منشأة أبو عمر بمركز الحسينية.

وحضر المؤتمر المرشحون من المحافظات التى تضمهم القائمة وهى الشرقية، والاسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، وشمال وجنوب سيناء"، ومن بين الحاضرين المرشحين فايقة فهيم، وزينب سالم، ووجيه أباظة، وعمر مصيلحى، ومحمد على يوسف، ومجدى مرشد، وايفلين متا، وآمال زرق الله، ومحمد زكى السويدى، ومحمد الزينى، ونانسى نصير، وسامى هاشم، وسارة صالح.

وأكد المرشحون أهمية البرلمان القادم والمسئولية التى تقع عليه تجاه البلاد، مطالبين المواطنين بضرورة استكمال مسيرة البناء والتنمية بالخروج يوم الاقتراع واختيار المرشح الذى يمثلهم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»