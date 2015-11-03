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رئيس مدينة رفح: الدولة عازمة على إنشاء رفح الجديدة

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رئيس مدينة رفح: الدولة عازمة على إنشاء رفح الجديدة رئيس مدينة رفح: الدولة عازمة على إنشاء رفح الجديدة
عقد اللواء أيمن جبريل رئيس مركز ومدينة رفح الجديد اليوم، أول اجتماع للمجلس التنفيذى لمجلس مدينة رفح عقب تعيينه رئيسا للمجلس، مؤكدا أن الدولة عازمة على المضى قدماً لبناء مدينة رفح الجديدة، وسيتم معاينة الأراضى التى سيتم البناء عليها لتعويض أصحابها وإزالة ما تبقى من مبانى موجودة.

وأعلن جبريل انه تتم حالياً إجراءات تأهيل الشارع العام برفح من مجلس المدينة وحتى السنبله فى مدخل رفح بالإضافة إلى استقبال 400 طن أسمده ستصل على مراحل وتم وصول الدفعه الأولى منها.

وأشار إلى أن رفح تستعد للانتخابات التى ستتم بمدرستى الشهيد أحمد سالم والتربية الخاصة برفح، وطالب شركة الكهرباء بضرورة إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء بنجع شيبانه والمهدية وتوصيل المياه العذبة بالنسبة لشركة المياه إلى أحياء الإمام على والصفا عن طريق السيارات.
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