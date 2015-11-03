حملة تموينية تضبط 23 قضية تموينية تحت إشراف مدير أمن أسوان

شنت مديرية أمن أسوان اليوم حملة تموينية ومرافق مكبرة تحت إلاشراف الميداني للواء عمر ناصر مدير أمن أسوان.

وشارك فى الحملة قيادات المديرية وضباط إدارة البحث الجنائي وضباط شرطة المرافق وضباط إدارة شرطة التموين مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، بالاشتراك مع مديرية التموين بأسوان، وذلك بمختلف الأسواق علي نطاق مدينة أسوان لضبط الأسعار والعمل علي رفع الإشغالات.

وأسفرت الحملة عن 23 مخالفة تموينية شملت ضبط 14 قضية عدم الإعلان عن الأسعار وخمس قضايا عدم حمل شهادة صحية ومخالفتان لسلع مجهولة المصدر وواحدة لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، ورفع 162 حالة إشغال للطريق العام.