بالصور.. سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يفتتح قسم اللغة الكورية بجامعة أسوان

افتتحسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة "جونج كوانج كيون"، قسم اللغة الكورية بكلية اللغات والترجمة بجامعة أسوان، اليوم الثلاثاء، يرافقه اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، والدكتور منصور كباش، رئيس الجامعة، والذى تقرر بدء الدراسة فيه العام الدراسى المقبل.

وافتتح السفير الكورى، خلال زيارته للجامعة، معرضاً يضم صوراً عن الحضارة الكورية، بجانب إلقاء محاضرة لطلاب كلية اللغات والترجمة حول الثقافة الكورية.

وتحدث "جونج كوانج كيون" عن الاحتفال بمرور 20 عاماً على التبادل الثقافى بين كوريا ومصر، وتطرق فى الحديث حول مقومات نهضة كوريا عقب الاحتلال اليابانى.



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