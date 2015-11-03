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“مصر الخير” تدعم الوادي الجديد بـ 369 نظارة طبية لمرضى العيون من أبناء المحافظة‎

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“مصر الخير” تدعم الوادي الجديد بـ 369 نظارة طبية لمرضى العيون من أبناء المحافظة‎ “مصر الخير” تدعم الوادي الجديد بـ 369 نظارة طبية لمرضى العيون من أبناء المحافظة‎

محمد منير العديسي

صرح محمد منير العديسي،  مدير إدارة الاغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت عن  وصول 369 نظارة طبية، لمرضى العيون  من أبناء المحافظة، وقال :‘‘ إنه تم استلام هذه النظارات  من مؤسسة الخير لتسليمها للحالات المستحقة المرضية التي تم توقيع الكشف الطبي عليها’’، خلال القافلة الطبية التي نظمتها المؤسسة للمحافظة يوم 8 أكتوبر الماضي .

وأضاف  أنه على المرضى أصحاب النظارات الطبية؛ التوجه إلى مبني إدارة الإغاثة والطوارئ ؛ بمقر ديوان مديرية التضامن الاجتماعي بمدينة الخارجة لاستلام هذه النظارات الطبية .

وأشار إلى أن المديرية بصدد التنسيق مع جمعية “الأورمان” ومؤسسة “مصر الخير”، لاستلام إعانات من البطاطين واللحوم المجمدة، لتوزيعها علي الحالات الاولي بالرعاية من أبناء المحافظة.

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