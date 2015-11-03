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مصطفى سالم بعد استخراجه كارنية العضوية:سأتقدم بطلبات إحاطة واستجوبات هامة فور انعقاد البرلمان

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الإعلامي مصطفى سالم

الإعلامي مصطفى سالم

قال النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بمحافظة سوهاج، بعد استخراج كارنية عضوية البرلمان، أنه سيركز فور انعقاد البرلمان علي القيام بدوره التشريعي، خاصًة فيما يتعلق بالقوانين التي تحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين بشكل حقيقي وكذلك القوانين التي تؤدى إلى تحسين المناخ الاقتصادي لجذب وزيادة الاستثمارات في .

وأشار سالم أنه سيعمل على الاهتمام بالقوانين التي تتعلق بصحة المواطن، والتي تؤدي إلى تحقيق الرعاية والتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا على ضرورة إعادة توزيع موازنه الصحة ليأخد الصعيد نصيبه بشكل حقيقي خاصةً أنه كان مهمش خلال السنوات الماضية .

وأوضح سالم أنه سيتقدم إلى المجلس فور بدء الجلسات بعدٍد من طلبات الإحاطة والاستجوبات الهامة بخصوص بعض القصور في الاداء الحكومي ،مشيرًا إلى أنه سيمارس دوره الرقابي على أداء وتقييم بشكل حقيقي، مضيفًا “أنه الدور الذى كان مفقود بمجالس النواب السابقة، مع ضروة الاستفادة وتفعيل تقارير الجهات الرقابية، وخاصةً الجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة إلى حرصي على القيادم بدوري، وهو الخدمة تجاه محافظات الصعيد وبالأخص دائرة طهطها التي يُعاني أهلها من مشاكل عديدة تتعلق بمياه الشرب الصرف الصحى والتعليم والصحة وشبكة الطرق المنهارة والكهرباء.

كارنية عضوية النائب " مصطفى سالم"

كارنية عضوية النائب ” مصطفى سالم”

 

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