صور | ميشيل أوباما تتفقد مواقع عسكرية في قطر بصحبة «موزة»

التقت السيدة الأمريكية الأولى، ميشيل أوباما، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إضافة إلى الشيخة موزة بنت ناصر، ثم التقت بالقوات الأمريكية في قاعدة “العديد” العسكرية.

وبحسب وكالة “الأنباء القطرية”، اليوم الثلاثاء، أمضت ميشيل أوباما جزءا من يومها الأول في دولة قطر، وعقدت محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والشيخة موزة، وتحدثا عن العلاقات الثنائية وموضوعات أخرى، من بينها التعليم.

بعدها انتقلت أوباما إلى قاعدة العديد خارج العاصمة القطرية الدوحة، كما كانت هناك هي ومقدم البرامج الحوارية كونان أوبراين للقاء أفراد القوات المتمركزين في القاعدة العسكرية، التي تعد المقر الرئيسي للقيادة المركزية الأمريكية، وتستضيف عشرات الطائرات المشاركة في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة لاستهداف مسلحي “داعش”في سوريا والعراق.

وتختتم ميشيل أوباما زيارتها إلى قطر بخطاب عن التعليم غدا، الأربعاء، قبيل التوجه إلى الأردن.