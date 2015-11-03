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غدًا .. مديرية الزراعة بالوادي الجديد تنظم يوم حقلي للذرة الرفيعة

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غدًا .. مديرية الزراعة بالوادي الجديد تنظم يوم حقلي للذرة الرفيعة غدًا .. مديرية الزراعة بالوادي الجديد تنظم يوم حقلي للذرة الرفيعة

أرشيفية

صرح المهندس بخيت عبد السلام، مدير الإدارة الزراعية، بمركز بلاط بالوادي الجديد، أن مديرية الزراعة بالوادي الجديد تنظم يوم حقلي، للذرة الرفيعة، غدًا الأربعاء، لتعريف وتدريب المزارعين بمركز بلاط عن طرق زراعة وحصاد محصول الذرة الشامية، أن اليوم الحقلي يتضمن تعريف المزارعين بالإرشادات والتوصيات الفنية للمحصول وطرق حصاده، وكيفية تحقيق أعلى انتاجية منه، وطرق التسميد والري الصحيحة.

وأضاف  أن الإدارة نجحت خلال الفترة الماضية في زراعة 20 حقلًا إرشاديًا لعدد من المحاصيل المتنوعة، بالجهود الذاتية للمزارعين بالمركز. وأشار إلى أن القطاع الزراعي وافق اليوم على تخصيص 5 حقول إرشادية لمحصول الشعير، ضمن خطة القطاع في مجال الإرشاد الزراعي الحقلي.

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