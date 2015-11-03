جديد التصميم: حقيبة سفر ومكتب في وحدة

تعدّ حقيبة السفر "نوميد سوت كايس" ابتكاراً جديداً، إذ تمكّن رجال الأعمال مواصلة أعمالهم، سواء كانوا في المطار أو في الحديقة أو غيرها من الأماكن العامة، من دون الاضطرار لإضاعة أي لحظة من العمل! تشمل الاستخدامات الأخرى للمكتب الذي ابتكرته شركة "بي بي لاب" مائدة للنزهات أو وجبات الطعام. ويمكن استخدام المائدة أيضاً كسطح يستعين به الفنانون لوضع أدواتهم ومواد الطلاء عليه.

كان مفهوم "العمل في أي مكان تريده" هو ما ألهم مصمم المنتج، تسوباسا أوغاتا، من "أوساكا" في اليابان، لتطوير هذا المنتج.

ويمكن إدخال المكتب المضغوط بسماكة 60 متراً إلى جيب في أعلى الحقيبة عند عدم الرغبة في العمل. وهناك أيضاً مقعد بلا ظهر، يتسع له جيب الحقيبة أيضاً. وحين يتم تحويل الحقيبة إلى مكتب، تقفل العجلات في مكانها لمنع المكتب من التدحرج!

تتوفر الحقيبة باللونين الأزرق والأصفر، وهي مقسمة إلى قسمين، كما تبلغ سعة تخزينها الإجمالية 71 كيلوغراماً.

ويمكن شحن الحقيبة إلى دول العالم كافة، بما في ذلك المملكة المتحدة. ويبلغ ثمنها حوالي 400 دولار أمريكي.

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