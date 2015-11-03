لباقة المرأة العربية في 5 قواعد أساسية

من المعروف أن السيدة العربية مثابرة تمتلك حب الاطلاع، بهدف تطوير الذات. من الواضح، ازدياد اهتمامها بـقواعد "الاتيكيت" في السنوات الأخيرة، خصوصاً أن للدعوات أهمية بالغة في المجتمعات العربية، وكذلك هي حال الأزياء التي تحظى بأصول خاصة بها، وآداب السلوك الاجتماعي.

خبيرة "الاتيكيت" بلسم الخليل* تقدم لقارئات "سيدتي. نت" خمس نصائح أساسية للمرأة العربية، في ما يأتي:

- يجب الحرص دائماً على التحدث بصوت منخفض، والتحكم بمستوى الصوت في جميع الأماكن.

- من الضروري التحلّي باللطف واللياقة وحسن السلوك مع الجميع.

- ان الاهتمام بحسن المظهر، أي بالنظافة والترتيب، وخصوصاً الشعر والأظافر، يعكس انطباعاً حسناً لدى الآخرين.

- ينبغي اختيار اللباس حسب سنّ السيدة وما يتناسب مع شكل جسمها، فضلاً عن مراعاة نوع المناسبة ومكانها وزمانها.

- من الضروري احترام المواعيد، والتقيد بعدد المدعوين إلى الحفلات، لا سيما الأعراس. مثلاً: إذا رغبت السيدة اصطحاب ابنتها يجب إعلام واستئذان الداعين أولاً.

بالفيديو.. تعرفي إلى "إتيكيت" المعاملة في الأماكن العامة

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توقّع خبيرة "الاتيكيت" بلسم الخليل كتابها الجديد "إتيكيت لجميع الفصول" في 18 نوفمبر/تشرين الثاني بدبي، ولاحقاً في عمّان، وفي 2 ديسمبر/كانون الأول في العاصمة اللبنانية ضمن "معرض بيروت العربي الدولي للكتاب"، ومن ثم في أبو ظبي. يحوي الكتاب فصولاً مخصصة للعادات المختلفة في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان والخليج العربي، كما يتضمن مجموعة من قواعد "الاتيكيت"، تتوزع على فصول السنة الأربعة، وتشمل: الأعياد والمناسبات ودخول المدرسة ويوم الأم وشهر رمضان، بالإضافة إلى فصل مخصّص للأعراس.