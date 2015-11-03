حبس الفتاة المتهمة بسرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة جارتها بمدينة طوخ

أمر مصطفى أبو العينين، رئيس نيابة مركز شرطة طوخ، بحبس "فتاة" أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من داخل منزل جارتها بمدينة طوخ.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بالواقعة من المقدم محمد سعيد، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بتلقيه بلاغا من "نسرين. م.م 20 سنة" ربة منزل باكتشافها سرقة مصوغات ذهبية من مسكنها عبارة عن "سلسلة – خاتم – 3 غويشة – انسيال – أسورة"، وبالانتقال والفحص وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع المنافذ بالمنزل وأقرت المبلغة بأنها حال خروجها تترك مفتاح المنزل بالباب وأضافت أن المصوغات الذهبية كانت داخل علبة بغرفة النوم.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عرفة حمزة، مدير إدارة البحث الجنائى، ضم ضباط إدارة البحث الجنائى لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه وإعادة المسروقات وتبين أن المتهمة "أميرة. أ.ع 20 سنة، وراء ارتكاب الجريمة وبالقبض عليها ضبطت وبحوزتها هاتف محمول قامت بالاستيلاء عليه من أحد الأشخاص أثناء تواجدها بجواره بالمواصلات العامة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 40073 جنح مركز طوخ لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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