اليوم .. بداية عروض «السنافر» بالقاهرة

تبدأ اليوم الخميس سلسلة العروض العالمية “السنافر” بمسرح أوبرا مست بجامعة مصر الدولية للعلوم والتكنولوجيا.

> ويبلغ عدد العروض 10 عروض على مدار أربعة أيام ستشهدها العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر نوفمبر الجاري للعرض المسرحي الموسيقي العالمي الشهير ” SMURFS “”السنافر” والماخوذ عن الفيلم الشهير الذي يحمل الاسم نفسه

> في الفترة من 5 ل8 من الشهر نفسه بقاعة اوبرا مست بجامعة مصر الدولية بأكتوبر.

وقالت نهال لهيطة الشريك الفني، أن العرض يأتي ضمن جولة عالمية للفرقة زارت خلالها العديد من الدول مثل سنغافورة والإمارات العربية المتحدة وتايلاند ومكاو.

> وينظم العرض شركة “فن فاكتوري” المتخصصة في تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية الكبرى، ونظمت من قبل عرض”صوت الموسيقى” الذي لاقى نجاحا ساحقا منذ عدة اشهر في مصر.

وتمثل عائلة السنافر الكثير من الشخصيات مختلفة الطباع، فهناك بابا سنفور وسنفور الحالم وسنفور القوي وسنفور المفكر (أبو نظارة) وسنفور الأكول وسنفور الغضبان وسنفور الكسول وسنفور الشاعر وسنفور الرسام وسنفور المازح وسنفور الموسيقي العازف وسنفور العبقري وسنفور المغرور وسنفور المزارع وسنفور المغامر وسنفور الطفل وسنفورة الجميلة.

> للسنافر عدو كريه هو شرشبيل الشرير وقطه الأحمر المشاكس “هرهور” Azreal اللذان يعيشان في القلعة المهجورة. بهذه الشخصيات المحببة يتم عكس قيم مميزة للأطفال.

وكان أول ظهور لهم في يوم 23 أكتوبر من عام 1958، ضمن قصة “جوهان (جون) وبيويت” (Johan & Peewit) في مجلة “لو جيرنال دي سبيرو” (Le Journal de Spirou) الفرنسية، ، وبعد فترة قصيرة أصبحت قصص السنافر متداولة بين كل الناس، وحققت قفزة أخرى عندما قام مايكل ليجراند (Michel Legrand) بكتابة قصة الفلم “السنافر والمزمار السحري” الذي قدم ضمن نسق موسيقي القصة، ثم تلى بعد ذلك ظهور لقصص السنافر في هولندا عبر المغني هولندي الأصل فادر أبراهام (Vader Abraham)، ثم انتشرت قصص السنافر في جميع أنحاء العالم، وما تزال حتى اليوم محبوبة من جميع الناس.

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