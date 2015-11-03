نشرة ONA| الغندور يعود لـ”دريم”..” كلام تاني” يتصدر نسب المشاهدة..والإبراشي وحمودة مع الرئيس

كتبت- إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

يبدأ الغندور أولى حلقات برنامجه الأسبوعي على شاشة “دريم” يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر الجاري، حيث نجح الدكتور محمد خضر رئيس قناة “دريم” في إقناع الإعلامي الرياضي خالد الغندور، بالعودة من جديد إلى شاشة القناة.. للمزيد

وائل الإبراشي ورشا مجدي وعادل حمودة أبرز المسافرين مع “السيسي” إلى لندن.. للمزيد

حصل برنامج ” كلام تاني” والذي تقدمه الإعلامية رشا نبيل علي شاشة دريم، على الترتيب الأول، وفقاً لأحدث تقارير صادرة عن إبسوس في الفترة من 18 حتي 24 أكتوبر الماضي .. للمزيد