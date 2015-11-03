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نشرة ONA| الغندور يعود لـ”دريم”..” كلام تاني” يتصدر نسب المشاهدة..والإبراشي وحمودة مع الرئيس

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كتبت- إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

يبدأ الغندور أولى حلقات برنامجه الأسبوعي على شاشة “دريم” يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر الجاري، حيث نجح الدكتور محمد خضر رئيس قناة “دريم” في إقناع الإعلامي الرياضي خالد الغندور، بالعودة من جديد إلى شاشة القناة.. للمزيد

خالد الغندور ومحمد خضر

خالد الغندور ومحمد خضر

وائل الإبراشي ورشا مجدي وعادل حمودة أبرز المسافرين مع “” إلى لندن.. للمزيد

وائل الإبراشي ورشا مجدي وعادل حمودة

وائل الإبراشي ورشا مجدي وعادل حمودة

 

حصل برنامج ” كلام تاني” والذي تقدمه الإعلامية رشا نبيل علي شاشة دريم، على الترتيب الأول، وفقاً لأحدث تقارير صادرة عن إبسوس في الفترة من 18 حتي 24 أكتوبر الماضي .. للمزيد

رشا نبيل

رشا نبيل

 

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أونا

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