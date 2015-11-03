رئيس جامعة بني سويف : تفعيل كود الإتاحة بكافة منشآت الجامعة‎

أكد رئيس جامعة بني سويف، أمين لطفي، على ضرورة الانتهاء من تفعيل الكود المعماري بكافة منشآت الجامعة والكليات الجديدة والمراكز البحثية، تسهيلًا على أبناء الجامعة من العاملين والطلاب و أعضاء هيئة التدريس من ذوي الإعاقة، موضحًا أن تفعيل كود الإتاحة يشمل المباني والمنشآت والسلم ودورات المياه، مشددًا على ضرورة الانتهاء من ذلك في أقرب وقت ممكن. وذلك في إطار احتفال جامعة بني سويف بالاحتفالية الثالثة لليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت شعار “معًا نحن قادرون .. نعم نحن نستطيع” في الأول من ديسمبر المقبل.

وصرح لطفي، أن الجامعة تعقد هذه الاحتفالية كل عام بصفة دورية، وتهدف هذه الاحتفالية إلى تعزيز الفهم المجتمعي لقضية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجني المكاسب الناجمة عن إدماجهم في مجتمعاتهم في مختلف جوانب الحياة التعليمية والاجتماعية والثقافية.

و يذكر أن الجامعة قد حصلت على موافقة المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء كلية منفردة على مستوي الشرق الأوسط متخصصة في علوم الإعاقة، وكذلك الموافقة المبدئية على إنشاء أول جامعة على مستوي الوطن العربي لدراسة علوم ذوي الإعاقة بكافة صورها كمشروع تطلقه الدولة لرعايتهم والاحتفاء بهم. وكذلك فقد خصص السيد رئيس الجامعة مقرًا لوحدة متحدي الإعاقة بالدور الأول بالمبني الإداري للجامعة.