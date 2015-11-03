«لجنة تحقيق حادث الطائرة الروسية»: نعمل على تحديد التعويضات المستحقة للضحايا

أكد فلاديمير بوتشكوف، وزير الطوارئ الروسى، وعضو لجنة متابعة حادث الطائرة الروسية: “أن اللجنة تعمل الآن على تحديد التعويضات المستحقة لضحايا الطائرة المنكوبة فى سيناء بمصر، وعلينا تسليم الأموال لأقارب الضحايا”.

وأضاف بوتشكوف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: “أن اللجنة لديها اتصالات دائمة وبشكل مستمر مع مصر، ويجب أن ننقل بسرعة فائقة جميع ممتلكات الضحايا، وأنه يتم تنظيم جسر جوى مع مصر لنقل متعلقات الضحايا”.

وتابع: “إن اللجنة تواصل العمل مع الجانب المصرى للعمل على البحث عن جثث ضحايا آخرين وعملية البحث واسعة النطاق باستخدام التكنولوجيا الحديثة والأقمار الصناعية، ويطلب المزيد من التعاون من الوزرات المصرية منها وزارة النقل”.