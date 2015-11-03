مؤتمر مورينيو: عن رسالة من صديقي ولقب ' المدرب الجيد ' .. وأعرف لماذا النتائج سيئة

يعرف جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي لماذا نتائج فريقه سيئة، لكنه لن يعلن عن السبب لأنه لا يرغب في قول أشياء تمنعه عن مخططه بالبقاء 3 سنوات و7 أشهر أخرى مع الفريق اللندني لعلاج أزمته.

مورينيو تحدث في المؤتمر الصحفي الذي يسبق موقعة تشيلسي ودينامو كييف في مباريات يوم الأربعاء من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يعيش مورينيو أسوأ أيامه. أسوأ انطلاقة لموسم في تاريخه وتاريخ حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. هو يعرف ذلك كما يعرف أسباب ما حدث.

وينقل FilGoal.com المؤتمر سؤالا وإجابة مع المدرب البرتغالي الاستثنائي:

- هل اجتمعت مع رومان أبراموفيتش للتحدث عن أزمة تشيلسي؟ وما هي المدة التي منحها لك لعلاج الأمر؟

مورينيو: لن أرد. ليس من حقك أن تعرف.

- حسنا. في رأيك أنت، ما هي المدة التي سيمهلها لك تشيلسي؟

مورينيو: 4 سنوات. في الحقيقة أظن ما تبقى من عقدي 3 أعوام و7 أشهر.

- ما رأيك في تقرير (بي.بي.سي.) الذي يقول إن لاعبا من تشيلسي طلب عدم ذكر اسمه يرغب في خسارة الفريق حتى ترحل؟

مورينيو: ما تقولونه هو اتهام للاعبي تشيلسي بأنهم يكذبون ولا مصداقية لديهم. حسنا اعكسوا الأمر، ماذا سيحدث لو قلت أنا إن هناك صحفيا لا مصداقية له؟

مورينيو: بالتأكيد سيغضب الصحفيون كلهم وقتها. سيلجأون للقضاء ضدي. لماذا لا تعكسون الأمر.

- هل يثق لاعبو تشيلسي فيك حتى الآن؟

مورينيو: نعم.

- لماذا هذه الثقة؟

مورينيو: أرى ذلك في تنفيذهم لتعليماتي. في الطاقة التي ينفقونها في التدريبات. في علاقتنا الممتازة إجمالا، والرائعة احترافيا.

- إذن لماذا النتائج سيئة؟ هل تعرف السبب؟

مورينيو: أنا أعرف السبب الذي يجعل تشيلسي يخسر بنفس اللاعبين وبنفس المدرب. لكني لن أقوله لأني سأعيش هنا لفترة طويلة.

- أنت تعاني من حالة غير اعتيادية. لأول مرة تحقق تلك النتائج السيئة. ما رأيك في ذلك؟

مورينيو: لو كنت مدربا سيئا لمررت من قبل بهذه الحالة. لهذا أنا المدرب الجيد.

مورينيو: صديق لي أرسل لي رسالة مساء أمس بتصريحات قديمة لي سنة 2004 أتحدث فيها وأنا بطل لدوري أبطال أوروبا مع بورتو.

مورينيو: تلك التصريحات قلت فيها "في يوم ما ستأتي النتائج السيئة. وقتها سأواجه تلك النتائج السيئة بالطريقة نفسها التي أتعامل بها مع النتائج الجيدة".

مورينيو: "رسالة من 2004!".

مورينيو "هل تعلمون ماذا يعني ذلك؟ أني صمدت 11 عاما. أني قاومت الفشل 11 عاما. قوتي كانت السبب في مقاومتي لكل تلك السنوات. وقوتي ستكون سبب صمودي الآن".

- كيف تحاول النجاح؟

مورينيو: "كل يوم أحاول التعلم. أحلل كل كبيرة وصغيرة في عملي. لو لم أكن أفعل ذلك لما قدمت 11 عاما من النتائج الجيدة".

مورينيو: "أنا في مرحلة تجعلني لا أتعلم من أحد. فقط أتعلم من نفسي. وأحاول الاجتهاد في تحليل كل شيء يحدث حولي مع فريقي ومساعديني".

- هل الفوز على ديانمو كييف ضروري لك؟

مورينيو: الفوز دوما ضرورة. لكن حسابيا التعادل جيد لنا وسيضمن لنا التأهل.

مورينيو: لهذا غدا علينا ألا نخسر. لكن ليس علينا الفوز. طبعا سنبحث عنه. لكنه ليس مصيريا.